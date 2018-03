Besplatne informatičke radionice na Američkoj visokoj školi za menadžment i tehnologiju, u Dubrovniku i u Zagrebu

Prijaviti se mogu svi zainteresirani, profesori i učenici osnovnih i srednjih škola.

Američka visoka škola za menadžment i tehnologiju (RIT/ACMT) najavila je čitav niz besplatnih informatičkih radionica koje će se za sve zainteresirane profesore i učenike, osnovnih i srednjih škola, održavati u Apple regionalnim trening centrima u kampusima RIT/ACMT-a, u Dubrovniku i u Zagrebu.

Najavljene informatičke radionice pokrenute su s ciljem unapređenja razine informatičkog znanja u zajednici. U sklopu radionica, koje će se izvoditi na Apple iMac računalima i iPad uređajima, polaznicima će biti predstavljen uvod u korištenje Apple platforme, s naglaskom na iLife aplikaciju, multimedijalnu aplikaciju za produkciju filma i muzike, obradu slika i izradu web stranica, te na iWork aplikaciju koja se koristi za obradu teksta i numeričkih podataka te izradu prezentacija. Osim toga, polaznici će imati priliku upoznati se s brojnim funkcijama i aplikacijama na iPad uređajima. Radionice vode ovlašteni Apple treneri, studenti RIT/ACMT-a na smjeru Informacijske tehnologije koji su promovirani u Apple trenere.

U zagrebačkom kampusu RIT/ACMT-a, na adresi Ilica 242, radionice će se održati prema sljedećem rasporedu:



Subota, 16. ožujka, od 10:00 do 14:00 sati

Petak, 29. ožujka, od 14:00 do 18:00 sati

Subota, 13. travnja, od 10:00 do 14:00 sati

Subota, 11. svibnja, od 10:00 do 14:00 sati

Subota, 15. lipnja, od 10:00 do 14:00 sati

U dubrovačkom kampusu RIT/ACMT-a, na adresi Don Frana Bulića 2, radionice će se održati prema sljedećem rasporedu:

Subota, 9. ožujka, od 10:00 do 16:00 sati

Subota 23. ožujka, od 10:00 do 16:00 sati

Subota, 20. travnja, od 10:00 do 16:00 sati

Subota, 18. svibnja, od 10:00 do 16:00 sati

Subota, 15. lipnja, od 10:00 do 16:00 sati

Na radionice se mogu prijaviti svi zainteresirani profesori i učenici, osnovnih i srednjih škola. Profesori na radionice mogu prijaviti cijele razrede. Za više informacija obratite se RIT/ACMT-u na telefon: 01 643 9100, 020 433 000 ili pošaljite e-mail na admissions@acmt.hr.