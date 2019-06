ŽIGOLO O NAJBOLJIM I NAJGORIM ISKUSTVIMA U SEKSU: ‘Tražio je da mi njuši noge dok mu obrađujem ženu’

Spavao je s više od 100 žena otkad se bavi eskortom

Ako ste pomišljali kako bi dobro bilo raditi kao žigolo, ova bi vas priča mogla samo dodatno učvrstiti u tom nastojanju. Od jedrenja Mediteranom do seksanja na hotelskim balkonima, ovaj žigolo tvrdi da on radi posao iz svojih snova i pritom zarađuje gomilu novca.

Njegov posao je da radi sve što klijentice od njega traže. Ide s njima na spojeve, prati ih na svadbe… Ovaj žigolo je za LAD bible sasvim iskreno progovorio o svom poslu, ali je poželio ostati anoniman. Kaže da je oduvijek bio ženskaroš i zbog toga se počeo baviti eskortom jer je tako mogao upoznati mnogo žena. Dosad ih je, tvrdi, bilo 300.

Iskustvo kao u ’50 nijansi sive’

“Počeo sam prije tri godine. Oduvijek sam volio žene i avanture. Otišao sam na internet i pomislio zašto ne bih pokušao. Postavio sam fotografiju i opis i za dva tjedna imao sam prvu klijenticu. Tijekom dobrog mjeseca mogu zaraditi oko 10.000 funti, minimum je 4000”, otkrio je.

“Samo jedan prijatelj zna čime se bavim. Imam i ‘običan’ posao tako da to nije nešto što bih svima rekao. Obitelj mi ne zna i ponekad to bude teško sakriti”, kaže. Klijentice mu se javljaju preko profila na Gentlement4Hire.

“Spavao sam s više od 100 žena otkad se bavim eskortom. Najčudniji zahtjev koji sam imao bio je kad je jedna poslovna žena tražila da dođem u njezin ured odjeven kao osobni trener. Željela je iskustvo kao u ’50 nijansi sive’. To je bilo zabavno”, priča žigolo.

Najbizarniji zahtjev koji je odbio

“Željela je da netko bude dominantan nad njom. Mislim da zato jer je vodila kompaniju i svima je naređivala pa je željela vidjeti kako je na drugoj strani”, misli on i dodaje da je to trajalo tri ili četiri sata.

“Jednom mi se javio tip i rekao da želi da spavam s njegovom ženom dok mi on njuši noge i stopala. Inzistirao je i nekoliko se puta javljao, na kraju sam ga blokirao jer to nije bilo nešto za što sam zainteresiran”, kaže i dodaje da postoji mnogo ljudi koji žele gledati svoje partnerice s nekim drugim. Dobivam često čudne zahtjeve, neke žene žele nazvati muževe preko Skypea dok se seksamo, ali ja moram paziti na svoju privatnost”, kaže.

Putuje po svijetu i još mu plate

Klijentice ga često vode na egzotična putovanja. “Proputovao sam gotovo čitav svijet. Kad imaš redovne klijentice, to je skoro kao da si im dečko. Bio sam po Americi, vidio čitavu Europu…”, kaže i dodaje da mu je najzabavnije bilo s klijenticom u jednom resortu na Maldivima, gdje su bili 10 dana. “To su veoma bogate žene… I još ti plate nakon svega. Zaista bi bilo teško prestati se baviti ovime. Navikneš se”, priznaje.

“Većina žena s kojima se nalazim uglavnom su veoma usamljene, što je normalno u gradovima poput Londona. Druge su samo nesretne zbog svog ljubavnog života”, kaže. “Lakše im je platiti nekom profesionalcu nego trošiti vrijeme na bezvezne spojeve. Iskrenije je na neki način”, dodaje.

Javljaju se i osjećaji

Javljale su mu se i mlade djevojke koje su s njime željele izgubiti nevinost. “To je nešto zaista posebno”, tvrdi.

Ipak, priznaje da se često javljaju emocije te da je nekim klijenticama teško shvatiti da je njemu to ipak samo posao. “Najteže mi je kad shvatim da su se vezale. To je tužno jer im ja na kraju dana ne mogu pružiti ono što zaista žele. Želim samo da se zabave i steknu samopouzdanje za nekog u stvarnom svijetu”, kaže on i dodaje da su mu nudile svašta da odustane od posla i ostane s njima.

Zasad mu je posao uzbudljiv kao i prvoga dana te još ne razmišlja o tome da se prestane baviti time.