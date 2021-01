Jedna je žena na svojoj kanti za smeće našla poruku koja glasi ‘1F’, a u komentarima na TikToku tisuće su je pratitelja upozorile kako bi to mogao biti znak pljačkaša

Ponekad samostalni život zna biti zastrašujuć, a to je na teži način doznala jedna korisnica TikToka po imenu Jade. Ona je na toj društvenoj mreži podijelila video bizarne poruke koju je našla napisanu u snijegu koji se nakupio na njenoj kanti za smeće.

Poruka je sadržavala jednu brojku i jedno slovo – 1F. Zbunjena žena odlučila je snimiti video o tome te se raspitati o značenju te poruke. Njezina objava je postala viralna; skupila je više od pet milijuna pregleda i oko 944.000 lajkova, ali odgovori koje je dobila bili su prilično zastrašujući.

“To znači ‘jedna žena’. To govori ljudima koji te vas trebali opljačkati ili što već, da živiš sama”; “Znači da te promatraju! Budi oprezna”; “Pretpostavljam da je to loše, zato budi oprezna”; “Prekrij to snijegom i napiši 2M.” “Mala, ti si meta”; “Ovdje u Ontariju to znači ‘slobodna žena’. Moglo bi se koristiti za mnogo različitih stvari, ali niti jedna nije nešto dobro”, bili su neki od tisuća komentara.

1F bi tako, pretpostavljamo, trebalo značiti da tu živi – jedna žena (1 female).

Ustrašena Jade poslušala je najčešći savjet te je pozvala policiju, ali oni nisu mogli učiniti ništa. Snimila je još nekoliko videa kako bi opisala razvoj situacije. Kako bi vidjela što će se dogoditi, otišla je na nekoliko dana kod svoje majke. Obećala je da se u stan neće vratiti sama.