U Šibenik stižu novi autobusi, građani će se voziti za 1 euro: Ministar Butković otkrio detalje

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ELEKTRIČNA REVOLUCIJA U GRADU /

Šibenik koji je donedavno imao oskudnu mrežu javnog prijevoza, kreće u nabavku električnih autobusa.

Danas je potpisan ugovor za nabavku njih 12 koji će stajati 8 milijuna i 700 tisuća eura od čega su oko 7 milijuna eura bespovratna sredstva. Ekološki prijevoz će biti povoljniji i za građane. Na sadašnje subvencije priprema se i novi cjenik po kojemu bi umirovljenici trebali plaćati prijevoz jednako kao i studenti - 1 euro.

O važnom projektu koji se provodi diljem Hrvatske reporterka RTL-a Danas Nikolina Radić razgovarala je s ministrom prometa Olegom Butkovićem.

Cijeli razgovor pogledajte u videu