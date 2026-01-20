U Šibenik stižu novi autobusi, građani će se voziti za 1 euro: Ministar Butković otkrio detalje

ČETIRI NAPADA /
Kiše dovele morske pse na plaže: 'Problem je u tome što oni ne znaju što grizu dok ne ugrizu'
Šibenik koji je donedavno imao oskudnu mrežu javnog prijevoza, kreće u nabavku električnih autobusa.
Danas je potpisan ugovor za nabavku njih 12 koji će stajati 8 milijuna i 700 tisuća eura od čega su oko 7 milijuna eura bespovratna sredstva. Ekološki prijevoz će biti povoljniji i za građane. Na sadašnje subvencije priprema se i novi cjenik po kojemu bi umirovljenici trebali plaćati prijevoz jednako kao i studenti - 1 euro.
