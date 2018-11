TUŽI BIVŠEG JER JOJ JE SVOJIM GOLEMIM PENISOM RASTEGNUO VAGINU: ‘Bila sam uska dok ga nisam upoznala’

Mlada dama iz Zimbabvea ima, navodno, velikih problema. Baš jako velikih

29-godišnja Silindile Mangena iz Zimbabve planira se podvrgnuti ‘kirurškoj rekonstrukciji vagine’ nakon što je imala odnose s 37-godišnjim Mugoveom Kurimom koji je, nazovimo to, iznadprosječno obdaren.

Silindile njegov penis naziva ‘abnormalno dugačkim’ te ga krivi da je upravo zbog njega vagina sada ‘previše rastegnuta’. Zbog toga od njega potražuje 150.000 randa (oko 70.000 kn) te ga, navodno, tuži.

Silindile je za Zimbabwe Mail rekla kako su njeni intimni dijelovi tijela bili uski prije no što je upoznala bivšeg 2016. godine. No, kaže, zaljubila se, no veza je ipak pukla ovog svibnja.

Optuženi gospodin još se nije očitovao o ovoj temi niti je poznato koliko je dug njegov ‘abnormalno velik penis’.