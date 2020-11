ZVUKOVI KOJI ĆE VAS PROGANJATI U NOĆNIM MORAMA: Propovjednik se histerično smijao Bidenovoj pobjedi, a sad se svi smiju njemu

Video u kojem se 83-godišnji televizijski propovjednik Kenneth Copeland histerično smije pobjedi Joea Bidena na američkim izborima najnoviji je hit na društvenim mrežama.

Pogađate, propovjednik je Trumpov pristaša, a zahvaljujući televizijskim propovijedima ‘težak’ je oko 300 milijuna dolara.

OVO JE POTPUNI HIT: Pastor kaže da mu se obratio bog; izgleda da nije sretan s rezultatima američkih izbora

“Mediji su rekli što?”, pitao je Copeland publiku prije nego što je počeo s luđačkim smijehom. “Mediji su rekli da je Joe Biden predsjednik”, odgovorio je sam sebi i nastavio se histerično smijati gotovo 30 sekundi.

Televangelist Kenneth Copeland laughs at the media for declaring that Joe Biden has won the election and will become president. pic.twitter.com/ARHqmsEbo7

Video je na Twitteru objavila organizacija Right Wing Watch, a u samo dva dana pregledan je 11,7 milijuna puta.

Copeland je inače poznat po bizarnim nastupima. Tako je nedavno sa svojim suradnicima puhao i pljuvao u pokušaju da otjera koronavirus.

1. Copeland declares the wind of God to blow to destroy COVID-19. 2. He then says it doesn’t have to be a fast wind. 3. Then the Lord tells him “It’s even better if there’s no wind at all. 🤔 🤷‍♂️ pic.twitter.com/tFWc7Mv8lD

— Brandon Kimber (@BKimber) April 4, 2020