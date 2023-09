Majka dvoje djece iz Australije, Honeyy Brooks (32) zarađuje desetke tisuća dolara mjesečno snimajući se kako gola ili vrlo oskudno odjevena šeće i radi na svojoj farmi, piše Daily Mail.

Vodi OnlyFans, farmu i brine o djeci

Honeyy zarađuje i do 90.000 dolara mjesečno objavljujući na OnlyFansu snimke sebe kako gola kosi travnjak ili uređuje vrt. Istovremeno vodi svoju internetsku stranicu i brine se o velikoj farmi na kojoj živi sa svoje dvoje male djece. Počela je objavljivati sadržaj na OnlyFansu nakon što je napustila marketinški posao 2021. godine. Brzo je počela zarađivati velike iznose i tako zaradila 10.000 dolara u prvih tri mjeseca. Uz pomoć svog supruga Hanka, izgradila je unosnu karijeru dok obavlja svakodnevne poslove na farmi.

"Vođenje farme, majčinstvo i upravljanje OnlyFansom - to je puno posla", rekla je.

'Snimam se na bezobrazan način...'

Iako joj je svaki dan drugačiji, obično se rano budi, popije kavu i odvede djecu u školu, a nakon što pospremi kuću, baca se na pravi posao.

"Bavim se vrtlarenjem, ali na malo bezobrazan način. Kosim travnjak ili vodim svoje pse u trčanje, a zatim se snimam kako obavljam svakodnevne stvari, ali na način koji izgleda pomalo drsko", kaže Honeyy.

'Obožavatelji to vole'

Dan obično počinje snimanjem prilagođenog sadržaja ili video pozivima s klijentima koji dobro plaćaju, a zatim odlazi na farmu gdje, paralelno s poljoprivrednim poslovima, snima seksi fotografije i videozapise.

"Obožavatelji to vole jer je sve autentično, sve je istina. To sam ja u stvarnom životu dok radim na svojoj farmi. Ne šminkam se i ne oblačim donje rublje i ne poziram u spavaćoj sobi. Vani sam i radim stvari koje bih inače radila, ali oni samo vide tu moju drsku stranu", rekla je zvijezda OnlyFansa i otkrila tko su njezini najčešći pratitelji.

"Na OnlyFansu me prati puno fizičkih radnika koji vole djevojke s farme, ali također imam puno muškaraca iz grada koji su stalno u zatvorenom prostoru, pa im odgovara ovakav sadržaj. To su tipovi koji vole boraviti na otvorenom. To im daje osjećaj da mogu ponovno uspostaviti kontakt s prirodom i na neki način to rade preko mene", ispričala je Honeyy.

Dobiva neobične zahtjeve od klijenata

Nakon što pokupi djecu iz škole, Brooks je samo mama dok oni ne odu na spavanje. Tada obavlja administrativnu i marketinšku stranu posla. Dio njezinog posla također je primanje zahtjeva od klijenata, a iako je vrlo otvorena i ne uznemiravaju je fetiši, bilo je i nekih iznenađenja.

"Dobivam puno zahtjeva da budem potpuno obučena ili da hodam kroz blato i onda skidam blato sa stopala. Jednom sam morala popušiti cigaretu potpuno obučena, a nisam smjela ništa govoriti. Za mene je to neobično", prisjetila se zvijezda Only Fansa.

Suprug joj pomaže u snimanju

Njezin suprug joj je velika podrška i pomaže joj u poslu. Par često zajedno snima sadržaj kada je on kod kuće. Njihova djeca su premlada da bi znala što im roditelji, zapravo, rade.

"Znaju da radim na društvenim mrežama i koristim TikTok, ali ne znaju konkretno što. Doći će vrijeme kada ćemo sjesti i razgovarati s njima o tome, ali to treba biti onda kad oni budu za to spremni", rekla je Honeyy.

OnlyFansom se počela baviti na prijedlog prijateljice, a u nekoliko mjeseci zaradila je godišnji kućni budžet.

"Jednom sam samo u tjedan dana zaradila 45.000 dolara. Sjećam se svog prvog posla koji sam radila nakon što sam napustila školu. Bila sam tako uzbuđena jer je plaća bila 40.000 dolara godišnje", zaključila je Brooks.

