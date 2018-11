ZNATE LI KOLIKO JE LJUDI U OVOM TRENUTKU U SVEMIRU: Mi znamo, a vrlo jednostavno možete provjeriti i vi

Zbog znatiželje lansiramo satelite, teleskope, sonde, gradimo svemirske stanice, šaljemo mislije na susjedne planete…

Prema sadašnjim znanstvenim spoznajama postoji oko 100 milijardi planeta u našoj galaksiji te se čini vrlo vjerojatnim da još negdje osim na Zemlji postoji inteligentni život sličan našem.

Oni rijetki pak postanu astronauti te samim time imaju čast da odu korak dalje od nas običnih smrtnika.

Neobična ideja

Kako interes za svemirskim putovanjima ne jenjava, a tehnologija svakim danom postaje sve naprednija, rodila se i ideja za aplikaciju koja nas već neko vrijeme informira koliko se Zemljana u ovom trenutku nalazi u svemiru. Koliko je ljudi trenutno u Svemiru (How many people are in Space right now) u realnom vremenu daje osnovne podatke o astronautima, a u ovom trenutku ih se u svemiru nalazi troje.

Serena Maria Auñón-Chancellor, Sergei Valeriyevich Prokopyev i Alexander Gerst nalaze se već 153 dana u svemiru te se još ne planiraju vratiti.

Aplikaciju možete skinuti ili pratiti na ovom linku te u svakom trenutku saznati tko je od Zemljana sada u svemiru.