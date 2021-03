Meksički znanstvenici dizajnirali su zaštitnu masku koja prekriva samo nos, a namijenjena je onima koji se žele zaštititi od koronavirusa dok jedu i piju u ugostiteljskim objektima.

Predviđena je za nošenje ispod standardne maske za lice, a u Reutersovom videu prikazan je par koji ‘masku za jelo’ nosi dok sjedi na otvorenom i uživa u hrani i piću.

Baš poput obične maske, i ova ima dvije gumice za pričvršćivanje iza svakog uha, no pokriva samo nos.

Researchers in Mexico have made a nose-only Covid mask, which they say reduces the risk of infection of coronavirus during eating and talking. pic.twitter.com/ArUEGZaJj3

— CBS News (@CBSNews) March 24, 2021