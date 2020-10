ZMIJE SU NEVJEROJATNI MAJSTORI KAMUFLAŽE: Dobro ćete se namučiti dok ih ne pronađete na ovim fotografijama

Društvenim mrežama odnedavno kruže fotografije ‘nevidljivih’ zmija koje su se toliko dobro stopile s pozadinom da ih je gotovo nemoguće uočiti.

Australska udruga Brisbane Snake Catchers koja se bavi hvatanjem zmija nedavno je na svojoj Facebook stranici objavila jednu fotku na kojoj ćete se pomučiti dok pronađete majstoricu kamuflaže – smeđu australsku zmiju.

Jeste li ju pronašli?

Slična fotka ‘nevidljive’ zmije već je nekoliko puta postala viralna. Jeste li ju uočili?

Received this from a fellow HERper this morning. No caption needed, the task was implied: "can you spot the snake?" 🐍 pic.twitter.com/oVkjOm8ufy

— Helen Bond Plylar🐍👩🏼‍🔬 (@SssnakeySci) April 23, 2017