ŽIVI BOLJE NEGO MINISTAR: Fetišisti joj ne mogu odoljeti, a mjesečno zarađuje toliko da svi samo možemo biti ljubomorni

Savvy Trapp, ljepotica iz Minnesote, možda se u ranoj mladosti sramila svoje visine i osjećala neprihvaćenom od dijela društva, ali danas od toga jako dobro živi.

Visoka je 203 centimetra kada je bosa (samo do struka seže 133 cm), no budući da često nosi pete od tridesetak centimetara, nerijetko glavom dere o stropove. Doslovno.

UTEGLE RASKOŠNE OBLINE U KOŽU: Pokazale na što su spremne, i ne djeluju nimalo bezazleno, osobito za one sa slabijim srcem

Pete nosi iz dva razloga, što zbog sebe kada joj je do dotjerivanja, a što i zbog brojnih fetišista koji rado plaćaju fotografije njezinih nogu ili stopala. Savvy zahvaljujući njima mjesečno zarađuje oko 25 tisuća kuna, čime nadmašuje primanja bilo kojeg aktualnog hrvatskog ministra.

New Sale! My IWC Content is so popular! Bare Feet Strawberry Trample https://t.co/eYI5cClATk pic.twitter.com/o65YxUU512

— Savvy Trapp (@SavvyTrapp) April 5, 2021