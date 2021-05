ŽENI SE U BJELOVARU ZAPALIO AUTO: Razlog? Stalno je vozila – u prvoj brzini! ‘Polako vozim, oprezna sam’

77-godišnja žena je udovica koja živi sama otkako joj je preminuo suprug

77-godišnjakinji prošloga petka zapalio se Fiat Punto u Bjelovaru.

“Nakon što pet mjeseci nisam vozila, sjela sam u automobil i krenula prema središtu grada. Sjećam se kako sam prebacila u prvu brzinu i krenula. Budući da sam tražila parkirno mjesto, vozila sam skroz polako, parkirala auto i otišla u grad. Moja kuća je svega kilometar dalje od Demetrove gdje sam ostavila auto. Kada sam se za sat vremena vratila, policija i vatrogasci bili su u ulici. Šokirala sam se kada sam vidjela da stoje pored mojeg auta koji je bio prekriven pjenom. Tada su mi ispričali da se zapalio”, rekla je za Moj Portal.

77-godišnja žena je udovica koja živi sama otkako joj je preminuo suprug. Kako kaže, htjela je biti neovisna, pa se automobilom povremeno koristi kako bi došla do središta grada ili groblja. U protivnom, morala bi gotovo svakodnevno nekoga moliti za pomoć.

Htjela je biti neovisna, a onda…

“Iako sam položila vozački ispit još 80-ih godina, nisam uopće vozila. No, nakon suprugove smrti, sila me je natjerala na to. Ne želim stalno moliti kćer ili unuka da me voze u trgovinu. Htjela sam biti neovisna. Jako polako vozim i zbilja sam oprezna, no što se dogodilo toga petka, ja se jednostavno ne sjećam. Jako mi je teško zbog toga”, pojasnila je gospođa koja se mjesecima brinula o nepokretnom bratu.

Očevidom bjelovarske policije je utvrđeno kako je do požara došlo jer je vlasnica automobil vozila u prvoj brzini od svoje kuće do spomenutog parkiranog mjesta, zbog čega je došlo do pregrijavanja motora.

“Nakon što je parkirala automobil i otišla, došlo je do samozapaljenja ispod poklopca motora, koji je u potpunosti izgorio, te do puknuća prednjeg vjetrobranskog stakla”, tvrde u PU bjelovarsko-bilogorskoj.