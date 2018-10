ŽENE PROGOVORILE O BIZARNIM SEKS ISKUSTVIMA: Od farmer koji žene muze ko krave do tehničara kojeg pale igre s kateterima

“Jedan me tip pitao tokom seksa: ‘Osjećaš li ga sad gospodine Klještiću?’. Nisam mogla vjerovati da citira Spužva Boba”

Nekoliko žena odlučilo je za magazin Men’s Health progovoriti o bizarnim seksualnim iskustivima, a neka su doista urnebesna.

Mljekar

“Moj tadašnji dečko stao je za vrijeme seksa i pokušao me musti ko kravu. Naime, prije je radio na farmi pa je tako počeo glumiti da me muze pritom proizvodeći čudne zvukove. Pitala sam ga što se događa? Pa nisam krava!” – Ketty (22)

‘Brižan’ ljubavnik

“Bivši ljubavnik opalio me laktom u glavu tokom seksa te mi slučajno raskrvario nos. Rekao je samo da mi nije ništa i samo nastavio” – Emily (22)

Medicinski tehničar

“Počela sam se maziti s jednim frajerom i on je posegunuo ne bi li nešto izvadio iz ormarića. Mislila sam da će uzeti kondome, a on je izvadio kateter koji je sam napravio. Rekao je da ga to jako napaljuje, a ja sam istog treba rekla ‘zbogom'” – Lea (27)

Ovisan o Spužva Bobu

“Jedan me tip pitao tokom seksa: ‘Osjećaš li ga sad gospodine Klještiću?’. Nisam mogla vjerovati da citira Spužva Boba” – Ria (21)

Vrući dečko

“Partner me oralno zadovoljava nakon što je jeo pileća krilca u ljutom umaku. Nije isprao usta kako treba i vagina me pekla satima” – Liz (22)

Ogrlica za pse

“Frajer je modificirao električnu ogrlicu za pse kako bi ju mogao staviti na sebe jer je htio da ga stresem sa strujom tokom seksa. Rekla sam da neću, a on se počeo čudno grčiti. Ispalo je da je sam sebe tresao cijelo vrijeme” – Alisa (28)