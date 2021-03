ŽENA SERVIRALA BRUTALNU OSVETU KOLEGI KOJI JOJ JE POJEO RUČAK: Sam joj se predao jer je mislio da će umrijeti

Jedna majka servirala je brutalnu osvetu kolegi koji joj je ukrao ručak. Inače drži sirova jaja u hladnjaku koja pripremi kada ogladni na poslu, no jednom je primijetila da ih nema.

Odlučila je zalijepiti poruku u uredu nakon koje joj se lopov sam predao.

“Pozor, pozor, pozor!!!!! Držala sam jaja u hladnjaku i nestala su. Tko god ih je uzeo, neka zna da to nisu bila kokošja jaja i da nisu namijenjena za konzumaciju. Ako ste niste pojeli, ostavite ih, ali ako jeste, dođite k meni po protuotrov. Radi se o jajima rijetke afričke ptice. Hvala, Ama”, napisala je.

Njen trik je upalio jer je zabrinuti lopov pristao da joj plati za jaja nakon što je priznao da ih je ukrao.

So my mom saw that her eggs were missing at work so she posted this note. Later some white dude came to her stressed af for the antidote thinking he was going to die 😭😭😭 ngl this is genius pic.twitter.com/rdHENrOYxf

— Kojo (@_kamoafo) March 10, 2021