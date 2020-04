ŽENA IZ SRBIJE NAZVALA POLICIJU JER JE OSTALA BEZ – JAJA: Potez policajke oduševio internet; ‘Rekla mi je da postoje dvije opcije…’

Prva je da sačekam mrak i na svoj rizik da probam da se provučem do drugarice i uzmem ili ako mi nije kasno da sačekam da ona završi smenu u 19h pa će mi ih rado doneti.

I carica je zaista to uradila. Otišla je do moje drugarice i donela mi jaja za tortu. 😊

