ŽELI DOVESTI DJEVOJKU U HRVATSKU, NO RODITELJI JE TRAŽE 500 EURA: Zbog nekih detalja, povela se rasprava oko toga – zašto su možda u pravu

Forumaši su se brzo podijelili u dva tabora, i nisu se baš štedjeli

Forumašica koja inače živi i radi u Njemačkoj, ali je proteklih šest mjeseci s obitelji u Hrvatskoj kako bi pružila moralnu podršku članu obitelji koji je na terapiji, našla se pred problemom – pitala je roditelje može li njena partnerica, koja inače živi u Aziji, doći na 30 dana. No nakon što je već kupljena karta iz azijske zemlje za Hrvatsku, roditelji su rekli kako bi partnerica (koju u originalnom postu navodi kao partnera da bi kasnije rekla kako je riječ o djevojci), treba platiti 500 eura.

“Mene sad zanima, pošto ne živim u Hrvatskoj, koštaju li doista režije toliko u Hrvatskoj (obitelj mi ne plaća stanarinu, dakle postoje mjesečni troškovi vode, struje, hrane, interneta)? Iskreno ja ne bih partneru naplatila dolazak u Njemačku već bih tražila podjelu troškova (hrane itd.), ali mi je neugodno tražiti da unaprijed plaća hranu kad uopće i ne znam što će i koliko jesti. Kad sam to rekla obitelji, odgovorili su da se za božićne šopinge kupuje unaprijed i s obzirom da će jedan kuhati za sve nas, da se treba unaprijed pripremiti i sve kupiti”, navodi forumašica, pitajući se što bi oni napravili – otkazali putovanje iako su karte već kupljene, platili iz svog džepa koliko treba ili ipak tražili novac od partnera.

“Meni je neugodno partneru reći da imam ovakav problem, a opet mi stvara stres jer je ovaj trošak došao nenadano, a ja nisam u najboljoj financijskoj situaciji (stvarno su mi ova i prošla godina jako financijski loše)”, dodaje.

‘Netko želi slaviti na račun tvoje prijateljice’

Prva reakcija na forumu bila je da “netko želi proslaviti blagdane na račun tvog prijatelja”, a mnogi su savjetovali da jednostavno iznajme stan, jer će tako troškovi biti manji, a i svi imati više komocije i privatnosti. No rasprava se zahuktala i to vrlo brzo. “Možda tvoji misle da te iskorištava pa ti žele otvoriti oči. Meni je osobno to prvo na pamet palo”, rekao je jedan forumaš ističući kako gost sigurno neće pojesti i popiti 500 eura, a jedan je bio još izravniji i osobniji:

“Ja mislim da je nešto drugo u pitanju. Sjećam se nekih dosta čudnih ljubavnih priča, npr. prošle godine si bila zaručena za curu iz Japana, koju si ostavila, i ona je isto bila kod tvojih doma. Mislim da su im dopi*dile te veze, ne očekuju da je to išta stabilno. Sljedeće godine ćeš dovesti nekog drugog iz tko zna kojeg dijela svijeta. Takav je, eto, moj dojam”, komentira.

Forumašica je objasnila kako joj vanjski smještaj nije opcija jer ju je strah koronavirusa, zajednički odmor je isplaniran prije nego što je otišla u Hrvatsku te kako joj je glavni problem što joj roditelji nisu unaprijed rekli da će tražiti novac te da je na koncu ipak razgovarala s partnericom koja je pristala platiti smještaj. No, rasprava na se zahuktala, i čak ni post u kojem forumašica kaže “da je pročitala kako su putovanja zabranjena”, a time je i njeno pitanje bespredmetno, nije smirilo strasti forumaša koji su se načelno podijelili u dva tabora.

‘Neću ni pitati što tebi znači moralna podrška’

A dok jedni smatraju kako je obitelj izrabljuje, drugi tvrde kako je situacija obrnuta te kako ona izrabljuje njih, a sad im dovodi još nekoga i to na mjesec dana.

“Čuj, trideset dana za provesti Božić zajedno. I to ne kod tebe doma, već u kući tvojih roditelja – u kojoj si trenutno i sama gost. A što se ”džabe” stanarine tiče… Vlastiti stan ili kuća obično nikome ne padnu s neba niti se ne održavaju sami, pa… Neugodno bi ti trebalo biti već samo pitati roditelje da u onakvoj situaciji (koronu ni ne brojim) k njima dođe još i “tvoja veza na daljinu”. “Moralna podrška'”.. Neću ni pitati što to tebi znači, i kako s tvoje strane pružanje toga, u praksi izgleda”, piše jedan forumaš i dodaje; “Čini se da je netko odlučio na račun vlastitih roditelja ublažiti “svoju stresnu situaciju” i proslaviti 30+ dana dugi Božić.

Pomažeš im a oni ti tako vraćaju

Druga strana pak napada obitelj. “Super ti je familija. Još ih i braniš. Hrane u Hrvatskoj ima uvijek viška i svi su uvrijeđeni ako ne jedeš iako si netom doma ili kod tete pojeo deset sarmi prije pola sata. Ovo sto tebe muči partner/partnerica to i jest problem. Na finjaka ti govore da nisu zadovoljni izborom. A ti si u Hrvatskoj i nesebično pomažes osobi koja treba terapiju. A oni ti tako vraćaju”, piše netko i savjetuje da ode natrag u Njemačku i potroši taj novac na sebe.

S obzirom na to da su prozivke, što nje, što njene obitelji nastavili, (“Ne znam tko je bešćutniji, roditelji s kasom u ruci ili ti koja štediš pa dovodiš SVOG gosta doma i na tuđi teret”), forumašica je ponovila kako je put otkazan, kako su se odlučile vidjeti drugom prilikom, ali, pogađate, to nije zaustavilo raspravu,

“Ne živiš više u Hrvatskoj, ali si bogami zadržala balkanski sklop dovlačenja gostiju roditeljima. Meni je to nepojmljivo i još usred epidemije. Što ćete svi zajedno sjedit na kauču i gledat “Život na vagi” ili ćete vas dvije sjediti zatvorene u tvoju djevojačku sobu!?

Đizus. I još se čudiš sto su starci tražili od tebe. S tih 500 eura dali su do znanja da ne žele nikog u svojoj kući, a ti tu zbrajaš i oduzimaš režije”. Neki već prognoziraju “ništa od te veze”, a bilo je i onih koji su se pitali kako je moguć seks pod roditeljskim krovom, s ostatkom obitelji u kući.

Krdo ružičastih slonova

No jedan komentar možda najbolje opisuje problem. “Uglavnom, tvoja obitelj izgleda kao jedna od onih obitelji u čijem forcimeru živi krdo ružičastih slonova, a koja ih nije u stanju međusobno iskomunicirati”, zaključuje forumaš.