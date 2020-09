ŽENA GA OSTAVILA ZBOG PIZZE: Pogledajte malo bolje, vidite što je stavio na nju?

Šveđanin je predstavio svoju jedinstvenu pizzu svijetu u siječnju, a izgleda kako nitko nije bio spreman na nju, čak i najotvoreniji gurmani

Stellan Johansson iz Švedske prošlog je Božića od brata dobio 10 kilograma kivija i nije imao pojma što da radi s njim. Bilo ga je previše da ga pojede svježeg pa je odlučio isprobati neki recept, što se pokazalo lošim potezom.

Naime, Šveđanin se prisjetio kako mu je prijatelj Bjørn iz Norveške pričao o svojim bizarnim receptima s bananama, a on ih je odlučio zamijeniti s kivijem, piše Unilad. Jedno od tih jela bila je kontroverzna pizza s kivijem, čije su fotke postale viralne i proglašena je “svetogrđem”.

Praktički svi su izrazili svoje zgražanje nad tim receptom, od korisnika društvenih mreža i novinara, do gurmana. Činilo se kako je ozloglašena pizza s ananasom napokon nadmašena.

Razvod zbog kivija?

Stellan nije očekivao takav interes javnosti jer je mislio kako će nasmijati samo svoje prijatelje na Facebooku, no od tada se dogodilo puno toga, uključujući njegov razvod.

“Pizzu s kivijem napravio sam početkom siječnja i svijet se od tada jako promijenio. Svijet je zatvoren, a ja sam se razveo. Pizza s kivijem nije uzrokovala koronu, iako su me optuživali i za to, no mislim da je svakako pridonijela mom razvodu”, rekao je Šveđanin za Unilad.

Njegovoj bivšoj supruzi nije se sviđala ideja kuhanja s kivijem, a još se više naljutila kada je njegova pizza postala viralna. Kako kaže, odnos im nije bio sjajan ni prije kontroverze s kivijem, no stvari su nakon toga samo krenule nizbrdo.

Put u Italiju

Uz razvod, nosio se i s brojnim hejterskim komentarima, pa čak i prijetnjama smrću. Primio ih je oko 50, a uvjeren je kako su ih poslali “Talijani koji žive u Italiji ili izvan nje”. Optužili su ga da je uništio talijansku kulturu i da zbog toga treba umrijeti. Ipak, takve slučajeve nije prijavio Facebooku, već se odlučio za potpuno drugačiji pristup. Naime, Stellan iduće godina planira s prijateljem posjetiti Italiju kako bi pronašao hejtere koji su mu prijetili i pozvao ih na komad pizze s kivijem.

Prije putovanja će ih kontaktirati putem Facebooka, ali nije uvjeren da će ih uspjeti razuvjeriti. “Samo moj četverogodišnji sin misli da je to najbolja pizza”, priznao je Stellan.