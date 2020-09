ZBOG NAJOBIČNIJE MUHE DIGNUO POLA KUĆE U ZRAK: Starac zamahnuo da je ubije, a onda… Kolike su bile šanse za ovo?

Stariji muškarac u Francuskoj ozlijeđen je prošloga tjedna nakon što je slučajno raznio dio kuće dok je pokušavao ubiti muhu električnim muhomlatom. Umirovljenik u 80-im godinama krenuo je večerati kada ga je iziritirao dosadni insekt.

Nesretni starac podignuo je električni reket za ubijanje buba i počeo mahati njime – nesvjestan da u kući, smještenoj u selu Parcoul-Chenaud na jugozapadu Francuske, curi spremnik s plinom, piše BBC.

Man blows up part of his house in France while trying to swat a flyhttps://t.co/mw1YAWU8mI

— BBC News (World) (@BBCWorld) September 6, 2020