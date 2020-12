‘Proveo sam dobra dva mjeseca u kazni doma, s tim da je bila ona teška magla u stanu gdje su roditelji razmišljali vrijedi li i dalje imati ovog retardiranog majmuna za sina zbog kojeg se treba ići sramotiti’, priznaje Zagrepčanin

Kupnja kondoma ne bi trebala biti nikakav tabu, ali svakom novopečenom tinejdžeru priličan je problem skupiti hrabrosti i prvi put kupiti paket.

A problem je utoliko veći ukoliko se se za njih nema novca, a obećanje strastvene večeri visi u zraku. Jedan Redditovac podijelio je, po vlastitom priznanju, sramotu u koju se upustio, a sve zbog šale ekipe iz susjednog kvarta i ‘reinkarnacije Afrodite’.

Priču prenosimo u cijelosti jer bi bilo šteta propustiti neki detalj.

Epika iz susjednog kvarta me zahebavala na jako lukav način

Kad sam imao svojih štreberskih xy (možda 12-14) godina (ovo izvlačim iz najcrnjih kutaka potisnutih sjećanja, pomiješano s traumama kad sam svoju vlastitu tenisicu šutnuo na krov škole, zajedno s obje instance pucanja kožice na svom (najvjerojatnije nimalo) veličanstvenom falusu, tako da ne znam točno kad je to bilo) su me iz susjednog kvarta ulovili zaje*avati na jako lukav način.

Pojavila se jedna plavokosa žena, dosta starija od mene, možda i punoljetna i krenula s očitim potezima snubljenja prema meni. Ubrzo je jedini uvjet za provesti strastvenu i nezaboravnu noć sa sisatom i vatrenom plavušom bila ta da se samo treba nabaviti kondome s okusom voća, jer ne želi ona pružiti oralno zadovoljstvo smradu gume durex safe smeća.

‘Nisam ni za žvake imao, kamoli za durex s okusom jagode pa sam imao briljantnu ideju’

E sad, ja onako siromašan i lakouman nisam ni za bazooke imao, kamoli za durex s okusom jagode pa sam imao briljantnu ideju skoknuti do Kauflanda, ni manje ni više nego u 8 i pol ujutro. U hordi onih bakica koje su prekopavale naranče i poriluk za 5,99 kn/kg ja se nekako dovukao do blagajne pa se prošetao okolo nazad na početak dućana pa nazad kroz bakice do druge kase, kako ne bih bio sumnjiv pa uzmi kutiju s okusom banane, pa opet na pekarske proizvode, pa na treću kasu, kutiju durexa s okusom jagode, sve u gaće, i van kroz blagajnu s paketom žvaka.

I onda mi se ostvario najveći strah u životu. Dolazi zaštitar ‘Alo dečko, dođi malo. Ja sav u panici, bih li bježao, bih li plakao, hoće li felatio božanstvene plavuše biti vrijedan robije zbog krađe kondoma u Kauflandu, a lik me zgrabi za šiju i u backstage u sobu s kamerama.

Nakon što sam se oprostio od gubljenja djevičanstva s reinkarnacijom Afrodite, zaštitar iz mene izvuče priznanje, ja iz gaća izvadim dva paketa kondoma i paket zelenog orbita, i dajem poraženo broj mobitela svog oca. On s posla kontaktirao mamu, a onda me ona za uho vukla cijelim putem do doma, dok su se moji snovi o plavokosoj ljepotici polako pretvarali u mješavinu sramote i tuge zato što je zaštitar zadržao i kondome i orbit koji sam čak i platio.

Proveo sam dobra dva mjeseca u kazni doma, s tim da je bila ona teška magla u stanu gdje su roditelji razmišljali vrijedi li i dalje imati ovog retardiranog majmuna za sina zbog kojeg se treba ići sramotiti u Kaufland jer krade jebene kondome.