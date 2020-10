Jedna čistačica iz Kine popila je vodu iz čučavca kako bi šefovima dokazala da je predana svom poslu.

U videu koji kruži društvenim mrežama vidi se mlada žena koja je zagrabila vodu iz toaleta kojeg je prije toga očistila. Zatim je popila punu čašu te vode bez zastajanja, a skupina muškaraca koja ju je promatrala počela joj je pljeskati. Pretpostavlja se da se radi o šefovima koji su se divili svojoj predanoj radnici.

Chinese cleaner drinks water from a toilet she brushed to prove to her bosses she does her job well https://t.co/8EzxCscNQD

— Daily Mail Online (@MailOnline) October 13, 2020