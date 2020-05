ZAPANJILA JE JEDNOG PRODAVAČA… I CIJELI SVIJET; Pogledajte s kakvom je maskom došla u trgovinu: ‘Tako mi je lakše disati’

Prodavač je ženu upitao zašto ima prorez na maski, a žena mu je odgovorila kako ju je izrezala jer joj je tako lakše disati

Širenje koronavirusa i pandemija Covida-19 za kratko vrijeme prisilili su ljude da promijene svoje navike i prihvate neka posve nova propisana ili nepisana pravila života. Jedno od tih je nošenje maske preko nosa i usta na javnim prostorima, posebno u trgovinama gdje su neizbježni susret i kontakti s drugim ljudima.

Ima ljudi koji su nošenje maske shvatili ozbiljno i disciplinirano. Ima, dakako, onih koji su u tome površni i ne mare previše, a ima i onih koji jednostavno odbijaju nositi masku na licu. Ni stručnjaci nisu posve složni. Jedni tvrde da maske pomažu u sprječavanju širenja zaraze, drugi tvrde da njihovo nošenje nema previše učinka.

Razrezala masku da može lakše disati

No, što reći za Amerikanku iz ovog videa koji se proteklih dana proširio društvenim mrežama. Snimljena je kada je ušla u trgovinu s maskom na licu, s tim da je maska imala prorez na ustima. Prodavač ju je upitao zašto ima prorez na maski, a žena mu je odgovorila kako ju je izrezala jer joj je tako lakše disati. Prodavač je na to dometnuo: “I ja ću to učiniti. Hvala na savjetu!” Valjda je bio ironičan.

Nejasno je ostalo je li žena sa snimke to doista učinila iz neznanja ili iz protesta protiv samog nošenja maske.