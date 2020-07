ZAMISLITE OVAKAV TEKST U DANAŠNJE VRIJEME: Brutalan horoskop iz 1979. postao hit jer ne štedi apsolutno nikoga

Vjerovali u horoskop ili ne, mnogi ljudi u astrološkim analizama i predviđanjima vide veće ili manje poveznice sa stvarnošću. No, tekst ovoga horoskopa, iskopan iz davne 1979. godine, drugačiji je od svega što ste dosad pročitali.

Iz ropotarnice u svojemu domu korisnica Twittera Wendy izvukla je prastari horoskop, a nakon što je u šoku otkrila kako se on nekada pisao, odmah ga je uslikala i odlučila podijeliti s ostatkom pučanstva, prenosi Daily Mail.

I tako je horoskop iz 1979. izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama svojim neobičnim, ali duhovitim vrijeđanjem svih znakova zodijaka. Objava je odmah postala viralna, s više od 540.000 lajkova te 250.000 dijeljenja.

DOBRO SU I ISPALI: Zanima vas kako se brinulo o bebama 1950-ih? Internet se zgraža nad ovim bizarnim popisom

1979 horoscope i am fucking begging you to read this pic.twitter.com/ta2k3FbQvu

— wendy (@friends3000) June 30, 2020