ZAMISLITE DA OVO VIDITE PRIJE SPAVANJA: Gledala je TV, a onda je shvatila da ju netko promatra s prozora

Jedna je djevojka bezbrižno sjedila na kauču i gledala televiziju, kada joj je stravičan prizor prekinuo mirnu večer.

Naime, baš kada je htjela poći na spavanje okrenula se prema prozoru i ugledala sablasno lice koje ju gleda. Srećom, ubrzo se sabrala i shvatila da se radi o odrazu s televizora i uspjela se smiriti, no morate priznati da prizor zaista ledi krv u žilama.

“Gotovo sam napustila obitelj i ovu kuću, gola golcata”, napisala je djevojka na Twitteru uz fotke koje trenutno imaju gotovo 600.000 lajkova.

I almost left my whole family in this house 🤣 naked & all 😭😭 pic.twitter.com/v1cr4XVcDH

— . (@theachanel0) November 23, 2020