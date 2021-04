ZAMALO DOŽIVIO SRČANI UDAR – NETKO GA JE GLEDAO IZ PERILICE RUBLJA: Koliko će vama trebati da shvatite o čemu se radi?

Tviteraš Alex zamalo je, kako kaže, doživio srčani udar kada je primijetio da ga iz perilice rublja netko gleda.

Naime, mladić je spazio lice koje je gledalo u njega kroz staklena vrata nakon što je stavio rublje u perilicu. Fotografiju je podijelio sa svojim pratiteljima na Twitteru i dosad skupio gotovo 40.000 lajkova.

Iako se prvo jako prestrašio, ubrzo je shvatio o čemu se zapravo radi.

“Zaboravio sam da sam u perilicu stavio deku od psa i jastuk s likom Davida Bowieja. Zamalo sam doživio srčani udar”, napisao je Alex uz fotku.

Forgot I’d washed the dog’s blanket and David Bowie cushion.

Nearly just had a heart attack. pic.twitter.com/7Uh9nLvh8k

— alex boardman (@alxboardman) April 6, 2021