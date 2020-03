ŽALIO SE NA UŠTOGLJENU DJEVOJKU, A ONDA NAIŠAO NA NJENU SNIMKU SEKSA U TROJE: ‘Sa mnom nikad nije bila takva!’

Čitatelj The Suna požalio se na dosadan seksualni život s djevojkom za koju je kasnije saznao da je snimila trojac s dva sumnjiva tipa

Zamislite ovaj scenarij. Ležerno pregledavate pornostranicu i onda vam odjednom iskoči video trojca vlastite djevojke odjevene u kostim medicinske sestre s dvojicom nepoznatih tipova.

Upravo se to dogodilo 26-godišnjem čitatelju The Suna koji je progovorio o svom nesvakidašnjem iskustvu.

On i djevojka u vezi su šest mjeseci, a iako mu je priznala da je prošla kroz “divlju fazu” i da je imala nekoliko avantura sa “sumnjivim tipovima”, nije mu bilo ni na kraj pameti da će na nju naići na pornostranici.

“Ona je prekrasna i ponosan sam kada smo zajedno vani i drži me za ruku. Jedina zamjerka koju imam jest da je naš seksualni život malo dosadan i monoton”, objasnio je čitatelj u nevolji.

Pokušao je oživjeti situaciju u spavaćoj sobi kupovinom različitih igračaka i isprobavanjem novih poza, no to ju nije zaintrigiralo.

Kako je sve otkrio

“Onda je jedne večeri izašla s kolegama pa sam otišao na pornostranicu i vidio ju na njoj”, napisao je.

Začudo, kada je upitao o tome djevojka je sve priznala i rekla da se radilo o jednom od njenih “sumnjivih tipova” i još jednim muškarcem kojeg nikada prije nije vidjela.

“Prošlost je prošlost, ali ono što me najviše šokiralo jest to što nikada sa mnom ne bi pokušala nešto tako avanturistički, a to je odradila s tipom kojeg je tek upoznala. Sa mnom uopće nije nastana”, objasnio je čitatelj.

Djevojka mu je objasnila da se od tada puno promijenila i da sada ne radi ništa zbog čega se ne bi osjećala ugodno. “Volim ju beskrajno i poštujem ono što mi govori, ali zbog ovoga se osjećam kao da joj nisam dovoljno dobar. Ovo je poljuljalo moje povjerenje u našu ljubav i očajan sam da to nekako popravim”, napisao je čitatelj.