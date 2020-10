‘ZAISTA IMAJU 9 ŽIVOTA’: Obitelj mislila da je zakopala svoju mačku, ali onda je uslijedio šok; ‘Kakav vrtuljak emocija’ 

Eric Schmidt podijelio je na Twitteru urnebesnu obiteljsku priču koja je uključivala njegove roditelje i mačku Kitty. “Nikada nećete vjerovati kroz kakav sam vrtuljak emocija prošao”, napisao je i moramo se složiti s njim.

Sve je počelo očevom porukom. “Imam tužne vijesti. Kitty nema od sinoć. Mama ti je jako emotivna, molim te kasnije ju nazovi i budi joj podrška”, napisao mu je tata.

Eric ga je poslušao, a njegova sestra zatražila je od oca da se brine o majci dok je uzrujana.

You guys would not believe the roller coaster of emotions I’ve been through pic.twitter.com/BiJa0R4pfK

— Eric Schmidt (@TalkingSchmidt) October 12, 2020