ZAIGRAO SE VIAGROM, A MJESEC DANA BOLNE EREKCIJE NIJE ONO NAJGORE: Noćna mora svakog muškarca postajala je sve gora

Zvuči nemoguće, ali nakon igle i skalpela, postalo mu je još gore…

Liječnici upozoravaju kako zdravi mladići, koji ne pate od erektilne disfunkcije ne bi baš trebali piti Viagru, no mnogi se ogluše na to upozorenje. Uostalom što je najgore što se može dogoditi? Pa, 26-godišnji Nat Thind je doznao. Kao i više puta do sada ovoga ljeta je uzeo Viagru očekujući ludu noć. No kada se idući dan, 18. lipnja , probudio, a i dalje je bio u punom sjaju, zabrinuo se.

“Znao sam da nešto ne valja”, prisjeća se za Unilad. Otišao je u bolnicu gdje mu je dijagnosticiran prijapizam, odnosno “dugotrajna i bolna erekcija”.

Prvo igle, a onda skalpel

Liječnici su mu prvo zabijali igle u penis pokušavajući ukloniti višak krvi jer prijapizam može ostaviti trajne posljedice ako se ne liječi. Zabijanje igala u penis zvuči kao najgora noćna mora većini muškaraca, no za Nata je postalo još gore. Kako liječnici nisu uspjeli riješiti se viška krvi iglama, morali su pribjeći operaciji. Zarezali su mu penis skalpelom kako bi kroz rupicu mogla otjecati krv.

Ali, ako je to uopće moguće, postaje još gore.

Kad je konačno pao, nije se dizao

Ne samo da to nije uspjelo, nego Nat tvrdi kako je se probudio s unakaženim penisom. Iako je problem još uvijek stajao, Nata su otpustili iz bolnice nakon tri dana.

S erekcijom i pripadajućim bolovima nosio se još duga četiri tjedna. No nakon olakšanja što se konačno opustio ubrzo je došla nova briga. Za nekoliko dana je shvatio da ne može postići erekciju ni orgazam.

“Jako je teško pomiriti se s činjenicom da stvari ne rade kako bi trebale, osobito nekome tko ima samo 26 godina i inače zdrav. Prije sam imao zdrav seksualni život, a to je sada, očito, nemoguće – moj penis se ne može ukrotiti i nema nikakvog osjećaja“, kaže.

Misli da mu je oštećen živac

Mladić koji je uzimao Viagru za sve krivi zdravstvo. Tvrdi kako je veći dio problema, uključujući i umrtvljenost, nasumičnu parajuću bol i žarenje, posljedica operacije te tvrdi da su mu stručnjaci rekli kako je prilikom rezanja možda oštećen neki živac.

Nezadovoljan britanskim zdravstvom, nada se kako će u idućim mjesecima vidjeti specijaliste iz Njemačke i Belgije.

“Nema smisla da budem depresivan, moram nešto pokušati napraviti. Još razmatram opcije“, zaključio je.