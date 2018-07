ZADAR IMA NOVU GLAVNU ATRAKCIJU: ‘Brzo bi on napunio šešir da je pored njega i gola suputnica’

Originalna ideja zarade ili duhovita postava, ovisno koga pitate, već danima uveseljava Zadrane.

Atrakcija na zadarskim orguljama – nevidljivi goli čovjek s japankama – stoji u opisu uistinu originalne postave na zadarskim morskim orguljama. Fotografiju je podijelila i stranica Dnevna doza prosječnog Dalmatinca, a komentari su različiti, no uglavnom su oduševljeni. “Odoh i ja odradit ovakav sezonski posao, samo mi japanke trebaš kupit… nikad manje nisi trebao uložit”, poručuje jedan korisnik svom prijatelju. Drugi ističe kako kaskamo za Europom. “To si vidio prije 20 i nešto više godina u Njemačkoj! A ovdje tek sad, to je moderna sirotinja!” Treći misli da bi za posao bila bolja gola žena, makar i ona bila nevidljiva: “Brzo bi on napunio ovaj šešir da je pored njega i nevidljiva gola suputnica, a ovako… bojim se ništa od brze zarade”.