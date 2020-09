ZABORAVIO ZATVORITI PROZOR I OTIŠAO NA PET MJESECI: Šokirao se kad je vidio stan. Nadamo se da imate želudac za ovo…

Student iz Velike Britanije zaboravio je zatvoriti prozor u stanu prije nego što je otišao na pet mjeseci. a ono što je pronašao u svojemu domu ostavilo ga je u nevjerici.

Oluwageorge Johnson (20) bio je prisiljen napustiti svoj unajmljeni stan i vratiti se kući u ožujku, kada je pandemija koronavirusa počela uzimati maha. U žurbi je zaboravio na otvoreni prozor, a to su dobro iskoristili golubovi, koji su odlučili stan pretvoriti u svoj dom.

Nitko nije uznemiravao ptice više od pet mjeseci, sve do prošloga tjedna, kada su radnici čuli neobične zvukove koji su dopirali iz stana i ušli istražiti o čemu je riječ. Stan je bio prekriven ptičjim izmetom, u sudoperu su bila jaja i perje posvuda.

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) September 3, 2020