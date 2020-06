VUČIĆ IMA SAN, OTKRIO ŠTO BI ŽELIO RADITI KAD IZAĐE IZ POLITIKE: ‘To mi je plan. Možete pratiti i kako ću polagati ispite’

‘Ne postoji ništa ljepše nego kad subotu i nedelju provedete s mladim igračima, s nekom djecom koju nešto možete naučiti. Ali za to moram upisati Višu trenersku pa mi je to plan u narednom periodu’

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dao je intervju za Kurir u kojemu je otkrio čime bi se bacio u životu da se nije bavio politikom. “Trudio bih se raditi marljivo. Neka moja neispunjena želja je da treniram neke klince. Nekog kluba, zemunske Mladosti ili nekog Ušća. Neke pionire ili kadete, klince. To mi je najveća želja!”, kaže Vučić koji bi želio postati košarkaški trener.

Na pitanje Kurira je li imao veće ambicije, da to bude neki veći klub, Vučić je rekao: “Ne, samo mali klub. Ne postoji ništa ljepše nego kad subotu i nedelju provedete s mladim igračima, s nekom djecom koju nešto možete naučiti. Ali za to moram upisati Višu trenersku pa mi je to plan u narednom periodu. Možete pratiti i kako ću polagati ispite. Samo su mi sad rekli da tu ima nekih problema, drugačije je to nego što je ranije bilo. Nešto tog tipa bih upisao, pa ako to uspijem, možda jednog dana ostvarim svoj san…”, objasnio je Vučić.

VUČIĆEVI NAPREDNJACI OSVOJILI OGROMNU VEĆINU U SKUPŠTINI: Oporba optužuje za namještaljku, a pogledajte kako Vučić slavi

NEW YORK TIMES ŠOKIRAO SRBIJU: Potkrala im se greška – napisali su da je Vučić optužen za ratne zločine