VRHUNSKI PRIMJERAK ‘COVIDIOTA’: Pametovao da ‘nije ovca’ jer jedini u trgovini nije nosio masku, a reakcija prodavača je sve

Društvenim mrežama kruži viralni video u kojem se svađaju kupac i zaposlenik trgovačkog lanca u SAD-u.

Kupac je sve snimao, a u trgovinu je ušao bez zaštitne maske. Budući da je politika dućana takva da svi zaposlenici i posjetitelji moraju imati maske, blagajnik ga je zamolio da ju stavi, što je on odbio.

OVO JE TREBALO BITI SMIJEŠNO? Čovjek uzeo sladoled u dućanu, gurnuo prst u njega i polizao ga

“Stavit ću te na Instagram gdje me prati više od 3.000 ljudi”, kaže kupac na snimci, no prije nego što je završio rečenicu, prodavač se predstavio njegovim pratiteljima kao “Tison koji radi u trgovini” i ponovno mu poručio da stavi masku.

Kevin and Karen get shopping cart taken away at #Costco || ✌🏼 #wearethepeople #COVID19 #coronavirusuk #COVIDIDIOTS pic.twitter.com/LDeB1hDz9L

— ONLY iN LVNV ➐ (@OnlyInLVNV) May 18, 2020