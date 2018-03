Neoprezni vozač pokušao je prijeći most unatoč nabujaloj rijeci, no na kraju je umjesto na drugoj obali završio na Facebooku.

Vatrogasci iz Vrgorca na svojoj su Facebook stranici objavili prizor koji ih je zatekao kada su pozvani na intervenciju. Naime, vozač je automobilom pokušao prijeći most, no to mu nije pošlo za rukom zbog nabujale rijeke Matice. Vatrogasci su napisali i da je sve na kraju dobro prošlo jer su dojavu primili u 9.30 sati, a intervencija je uspješno završena u 10.35.

U akciji spašavanja sudjelovala su trojica vatrogasaca, a zapovjednik DVD-a Vrgorac Vinko Markotić je za Slobodnu Dalmaciju rekao: ‘Momci su odmah izašli na teren, vozač je sjedio na prozoru i čekao pomoć, a voda je počela pomalo ulaziti u automobil. Na cesti je bilo negdje oko 70 cm vode, kad je vidio da se malo preračunao, počeo se vraćati unatrag. Međutim, zadnji kotači su mu tom prilikom izašli s ceste i našao se nigdje, a voda je počela prodirati. Nije bilo nikakvih težih posljedica za vozača, no pričinjena je materijalna šteta na automobilu. Mi smo privezali, odnosno usidrili automobil da ga voda ne bi dalje odnijela’.