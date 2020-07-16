VODITELJICI USRED EMISIJE UŽIVO ISPAO ZUB: Svi se dive njezinoj reakciji; ‘Kao da ti se to svaki dan događa’

Uz to što se ponijela kao prava profesionalka i nastavila čitati vijest, kasnije se na društvenim mrežama i našalila na svoj račun
Ukrajinskoj voditeljici informativne emisije Marichki Padalko dogodila se prava noćna mora u eteru. Naime, u trenutku dok je čitala vijest o koronavirusu ispao joj je jedan od prednjih zubi.
Unatoč tome, ostala je profesionalna te nije zastala s čitanjem, već je zub ležerno uzela u ruku i sklonila ga.
Rijetko bi tko to izveo tako diskretno, no beauty blogerica Ekulka je snimila cijelu situaciju i objavila video na društvenim mrežama.
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Нова "слава" прийшла звідки не чекали …. і підтримка теж😍. Так, в мене справді сьогодні під час прямого ефіру ТСН о 9:00 випала частина переднього зуба). Це, напевно, найкурйозніший мій досвід за двадцять років роботи ведучою. Прямий ефір тим і прекрасний, що завжди непередбачуваний. Так, в 2013 я вперше прямо в своєму ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка😪 на протесті під Київрадою, а кілька років тому мою ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, що забігла зі студії @snidanok Цього разу моя колега @nata_goncharova мені написала, мовляв, "ти так зреагувала, ніби ти щодня губиш зуби😀". Ні, не щодня😁. Просто саме зараз я вирішила виправити ту прикрість, яка сталася понад десять тому. В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати "іграшкою" навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося… Чесно кажучи, думала, що інцидент пройде непоміченим. Саме цей епізод свідомо не виклали на YouTube канал ТСН. Але ми недооцінили уважність наших глядачів. Блогерка @ekulka виклала це в своєму профілі, і …. понеслося по всіх виданнях, і не лише українських. В усій цій історії мене особисто вразила та кількість підтримки, яку я отримала) – і в коментарях, і в особистих повідомленнях. Друзі, велике Вам спасибі❤️))). В будь-якій ситуації зберігаємо спокій💪 Завтра вранці побачимось📺 в @tsnua
Kasnije je sama voditeljica podijelila video na svom Instagramu napisavši: “Da, stvarno sam ostala bez dijela prednjeg zuba tijekom emisije uživo. Ovo je sigurno moje najzanimljivije iskustvo u 20-godišnjoj karijeri voditeljice”.
“Reagirala si kao da svakog dana ostaješ bez zubi”, poručio joj je kolega u komentarima.
Marichka je objasnila da je taj zub oštetila prije desetak godina kada ju je kći koja se igrala s budilicom slučajno udarila po ustima.
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