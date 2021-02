‘VODITE ME U ZATVOR, NE MOGU VIŠE SA SVOJIMA!’ Čovjeku dozlogrdio lockdown s obitelji pa se – prijavio policiji

Ako vam je već stvarno dosta ostanaka kod kuće i 24-satnoga boravka s ukućanima, vjerujte da vam nije ni približno teško kao junaku iz ove priče. On se, naime, sam predao policiji da ga strpaju zatvor – kako bi napokon imao malo mira.

Muškarac kojega je policija tražila već neko vrijeme, predao se kako ne bi morao provoditi vrijeme u lockdownu s ljudima s kojima je živio. Policajci su rekli da su muškarca tražili da se vrati u zatvor i u srijedu popodne on se sam predao policijskoj postaji Burgess Hill kako bi napokon živio u “miru i tišini”.

Inspektor Darren Tayor iz policije u Sussexu objasnio je neobičan razvoj događaja u svojoj objavi na Twitteru.

“Mir i tišina! Traženi muškarac predao se našem timu jučer popodne nakon što nas je obavijestio da bi se radije vratio u zatvor nego provodio još vremena s ljudima s kojima živi! Sada je u pritvoru i vraća se u zatvor da odsluži svoju kaznu do kraja”, napisao je Tayor.

Peace and quiet! Wanted male handed himself in to the team yesterday afternoon after informing us he would rather go back to prison then have to spend more time with the people he was living with! One in custody and heading back to prison to serve some further time on his own pic.twitter.com/zCwLo0fgDQ

