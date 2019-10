VLASNIK NAJSTRAŠNIJE KUĆE NUDI 135.000 KUNA: Trebate samo proći njegovo imanje strave. Dosad nitko nije uspio. Svi su pobjegli

Prije ulaska u jezivo zdanje, posjetitelji prolaze psihofizički liječnički pregled, a kuća je toliko jeziva da nitko nije došao do kraja jezivih avantura

Logor za preživljavanje horora. Tim je riječima svoje imanje “McKamey Manor”, u američkom gradu Summertownu, opisao vlasnik Russ McKamey. Ponudio je 20.000 dolara (oko 135.000 kuna) onima koji se usude proživjeti zastrašujuće iskustvo u jednoj od najstrašnijih kuća strave u SAD-u, a da ne pobjegnu do kraja svih etapa. Uvjeren je kako takva osoba ne postoji.

Nova razina užasa

Prije nekoliko dana najavio je novi izazov nazvan “Desolation” (Pustošenje) i pozvao ljude da iskuse novu razinu užasa. No, prije ulaska na imanje strave, svi moraju proči psihofizičku liječničku provjeru i potpisati 40 stranica formulara, čime potvrđujuda sve razumiju i da neće teretiti vlasnika ako im se nešto dogodi. Vlasnik je preporučio da za pripremu i zbog vlastite sigurnosti pogledaju cijeli video iz posljednje turneje 2017., jer je jedan posjetitelj doživio srčani udar, piše Insider.

Obilazak je besplatan, a posjetitelje na ulazu čeka veliko upozorenje: “Svaka turneja biti će drugačija temeljem vaših osobnih strahova i može trajati do deset sati. Svaki posjetitelj će biti izložen fizičkim i mentalnim izazovima sve dok ne dođe do svoje osobne točke pucanja. Bit ćete testirani do same svoje srži.” Ova kuća strave ima i humanitarnu dimenziju, jer posjetitelji mogu ako žele, kupiti hranu za napuštene životinje koje se nalaze u lokalnim skloništima.

Traži se ulaznica više

Mnogi su za nju prvi put čuli nakon pojavljivanja u dokumentarcu na Netflixu “Haunters: The Art of the Scare” (Lovci: Umjetnost straha). Voditelj emisije “Dark Tourist”, David Farrier odlučio je iskušati svoju hrabrost, no nije izdržao dugo i morao je odustati.

Ljudi koji žive u blizini “McKamey Manora” redovito slušaju vrištanje i viđaju svašta na cesti. Pritiskali su gradske vlasti tražeći zabranu takvih aktivnosti, no za to ne postoji zakonska osnova, jer ljudi sami pristaju na uvjete ulaska u kuću, a od svega mogu sami i odustati. Zapravo, ono što se ondje događa je toliko strašno da niti jedan posjetitelj dosad nije izdržao do kraja. No, zato postoji lista čekanja, na kojoj se nađe i preko 24.000 ljudi, jer, iako je kuća otvorena cijele godine, broj ulazaka je ograničen.