VISIO JE IZNAD UŽASAVAJUĆE PROVALIJE: Fotka muškarca zarobljenog na staklenom mostu obišla je svijet

Jedan je turist ostao zaglavljen na staklenom mostu u Kini nakon što ga je razbio vjetar koji je puhao brzinom od 145 kilometara na sat.

Šetnica se nalazi iznad provalije duboke 91 metar, a smještena je u planini Piyan u gradu Longjing. Dok je puhao olujni vjetar, nesretni muškarac ostao je na njoj sve dok ga nisu spasili vatrogasci i policija, piše portal News.

Nesretnom turistu nisu otkrili identitet, no lokalni mediji pisali su kako je nakon spašavanja prevezen u bolnicu na psihološko savjetovanje koje mu je bilo potrebno nakon traume koju je proživio.

Someone was trapped high up on a suspended glass walkway at a scenic spot in north east China yesterday when high winds caused glass panels to fall out around them. They were eventually able to climb to safety. pic.twitter.com/0vkFHasyWh

