VIŠE MU TO SIGURNO NEĆE PASTI NA PAMET: Ovo je najbolja osveta za neželjenu fotku penisa u inboxu koju smo vidjeli

Dobivanje neželjenih seksualnih fotografija postala je realnost mnogih mladih žena na društvenim mrežama. Nedavno istraživanje YouGova pokazalo je da je gotovo pet od 10 milenijalki (46 posto) barem jednom dobilo neželjenu fotku penisa, a što su mlađe, vjerojatnost za to je veća, piše Bored Panda.

Iako su mnogi svjesni da se radi o neprihvatljivom ponašanju, još uvijek postoje muškarci koji misle da je u redu nekome iz čista mira poslati fotku svoje muškosti.

PSIHOLOGINJA ‘OPRALA’ FRAJERE KOJI ŠALJU FOTKE PENISA: Oni vjeruju da žene to pali, sad im stigao hladan tuš

No, tviterašica FruityNesa dosjetila se savršenog odgovora i smislila genijalnu osvetu za tipa koji joj je poslao takvu fotku. Naime, odgovorila mu je s lažnom automatiziranom porukom od Twittera zbog koje je tip naposljetku zavapio za pomoć.

“Ovo je automatska poruka Twitterovog tima. Vaša fotografija krši zakon. Fotografija koju ste poslali je skenirana od strane naših botova i označena je kao neželjena fotografija. Vaš profil bit će prijavljen policiji. Naši botovi trenutno su u beta testiranju pa ponekad griješe. Ako vjerujete da je ova poruka pogreška, odgovorite s ‘Upomoć’. U suprotnom kontaktirat ćemo policiju u roku 24 sata”, napisala mu je.

I don't typically post dms but I was really proud of this one. pic.twitter.com/oDgLXeI8ho

“Upomoć”, odgovorio je tip koji nije znao što ga je snašlo.

Djevojka se kasnije na Twitteru pohvalila screenshotovima interakcije, a njena je objava ubrzo postala viralna. “Inače ne objavljujem privatne razgovore, no na ovaj sam ponosna”, poručila je.

this is the version i tweaked to seem more realistic, if you would like a copy i can dm it to you pic.twitter.com/4ffkPD5tu2

— lor 𓅰 (@moonshinemarsh) August 13, 2020