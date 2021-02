RADITE LI OVIH 12 STVARI? Nemojte se više sramotiti. Možda je to nekad bilo fora, ali danas vas potajno sprdaju

Navike koje današnjim mladima sugeriraju da imaju posla s milenijalcima – i to ne na dobar način

Ako ste rođeni između 1980-ih i 1995. godine, onda ste poznati kao – milenijalci. Koliko god ovaj naziv zvučao moderno i kul, sada živimo u 2021. i trendove kroje neki novi klinci, takozvana generacija Z (rođeni između 1996. i 2015. godine).

Upravo oni na društvenim mrežama pokušavaju objasniti ekipi koja je sada u 30-ima ili se toj brojci opasno približava koje njihove navike više nisu kul. BuzzFeed je sastavio popis stvari prema kojima današnji mladi odmah mogu prepoznati da imaju posla s milenijalcima. Da stvar bude gora, s time se naveliko sprdaju.

1. Nošenje razdjeljka na stranu

2. Nošenje uskih traperica

@amelie_coleman_ Okay we all had a skinny jeans phase but I love my baggy jeans ♬ This is not my sound – Mikaela

3. Uporaba emotikona koji plače od smijeha

4. Opsjednutost Harryjem Potterom

Millennials, please take your Hogwarts house out of your Twitter bio. — nancy pelosi’s sentient $12K fridge👔🕊🧵🥭🇵🇸 (@fOrGiVeNcHy) July 4, 2020

5. Uporaba riječi ‘odrastanje’

Why do millennials love to be like “Adulting😝”???? like yeah you’re pushing 30 I’d hope you’re adulting — Joey (@SJoey79) November 17, 2020

6. Fotografiranje selfieja odozgo

7. Gledanje u ekran, umjesto u kameru

Why do millennials always look at the screen instead of the camera when they take a selfie? — Wile E. Peyote (@e_peyote) October 13, 2020

8. Uporaba riječi ‘selfie’

9. Obožavanje kave

10. Obožavanje pizze

Not sure how millennials made liking pizza a personality trait but they did and now we’re all forced to live with it — izzy (@izabowl) December 19, 2020

11. Opsjednutost vinom i ružičastim zlatom

millennials are so cute they're like obsessed with rose gold and like WHERES MY WINE — sofie halili (@literallysofie) November 4, 2020

12. Ozbiljno shvaćanje rezultata kvizova