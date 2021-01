KLADIMO SE DA OVAKAV JELOVNIK JOŠ NISTE VIDJELI: Restoran postao hit zbog brutalno iskrenih opisa jela

Prije nego što se zaputimo u novi restoran, većina nas obično pogleda recenzije na internetu. Nakon toga uglavnom znamo isplati li se tamo jesti ili ga je bolje izbjegavati. No, ono što svakako ne očekujemo jest da vlasnik restorana popljuje hranu koju tamo serviraju.

Upravo to je učinio Feifang Fei, vlasnik kineskog restorana Aunt Dai u kanadskom gradu Montrealu. Naime, umjesto hvalospjeva, na njegovom jelovniku mogu se naći brutalno iskreni opisi jela.

Fotografiju jelovnika podijelila je tviterašica Kim koja obožava zalaziti u spomenuti restoran. “Aunt Dai je moj omiljeni kineski restoran u Montrealu, ali prava poslastica je jelovnik u kojem možete naći brutalno iskrene komentare vlasnika”, napisala je uz fotke koje je priložila.

Primjerice, Fei je napisao da junetina s narančom “nije dobra kao piletina na način generala Tsoa”. Nije fan ni svinjetine u slatko-kiselom umaku jer je ova verzija drugačija od one koju je jeo kao student u Kini.

“Ovo je novo jelo na jelovniku, još uvijek ga nisam isprobao. Popularno je kod mušterija, ali nisam ga uspio kušati. Izgleda da moram više jesti u svom restoranu”, napisao je u opisu govedine s umakom od kikirikija.

Hey, I am the owner of Cuisine AuntDai, thanks to your tweet, I got a lot of press interviews. It has been a heck of few days in my whole life. Join Twitter to thank you. If you like I want to talk to you. You are my first person to follow on Twitter!!!

— Feigang Fei (@feigangfei) January 17, 2021