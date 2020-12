JESTE LI PRIMIJETILI JEDNU NEOBIČNU POSLJEDICU MJERA? Prošlih godina niste se mogli okrenuti od ovog pitanja, a sad ništa…

Odgovori hrvatskih redditovaca su urnebesni

Jedan redditovac primijetio je kako ga, iako je već 10. prosinca, nitko još nije pitao ono jezivo pitanje koje je proteklih godina kretalo čim su po gradovima postavljene prve lampice, dakle još u studenom.

„Danas sam shvatio da me još nitko nije pitao di ćeš za novu” i mogu reći da mi niti malo ne fali to“,

A odgovori su urnebesni:

Jedva čekam da nigdje ne idem za Novu.; Točno to. Posvetit ću se resetiranju duše. I blagim orgijama.; Trilogija LOTR-a u krevetu.

Ipak, ima i onih koji se još nadaju…

Nećete razbojnici. cjepivo krenulo, do Nove godine sve u normali i ide se feštat. Van., ljudima do jutra. Onda repriza, vani, s ljudima, do jutra: Reci samo Nad lipom 33.

Neki misle da iskoristiti priliku za osvetu

Ja se mislim raspitati za partije čisto da ih prijavim pa da im se osvetim za moj no life socijalan život.

A nekima pak, ne smeta ništa, osim pitanja

Zakonom treba zabranit to pitanje. to i “kad se ženite”