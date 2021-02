VIDITE LI ŠTO NE ŠTIMA NA OVOJ VOZAČKOJ? Ženu uhvatila panika kad si je vidjela sliku: ‘Zamislite da to pokažem policajcu…’

Maske za lice postale su nezaobilazan dodatak na našim glavama i bez njih više ne možemo ući ni u jednu javnu ustanovu ili radnju. Ipak, ova je žena iz SAD-a zaboravila skinuti svoju u poprilično važnom trenutku.

Lesley Pilgrim (25) iz Laguna Hillsa u Kaliforniji nosila je masku kao zaštitu od koronavirusa dok se fotografirala za – vozačku dozvolu. Na svu sreću, fotograf je shvatio njezinu pogrešku i snimio je još jednu fotografiju bez maske.

Međutim, nešto je pošlo po zlu negdje putem, jer kada je Pilgrim dobila svoju iskaznicu, na njoj je bila otisnuta upravo ona “zamaskirana” fotografija. Ne treba posebno objašnjavati zašto službeni dokument na kojemu se ne vidi pola lica korisnika ne može biti legitiman.

Woman Forgets To Take Off Face Mask For Driving Licence Photohttps://t.co/OFRiF4VBeu

— Tahisha Arvo (@TahishaArvo) February 25, 2021