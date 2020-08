VIDITE LI SLIČNOST S KRALJEM POPA? Selfie tinejdžerice postao viralni hit, a komentari ne mogu biti urnebesniji

Selfie 17-godišnje Britanke postao je viralan iz sasvim neočekivanog razloga

Tinejdžerica Lorun Elisabeth iz Manchestera podijelila je sasvim običan selfie na Twitteru, kada su odjednom u komentarima počele pristizati tisuće i tisuće sličnih komentara.

Naime, ostali tviteraši uvjereni su kako djevojka nevjerojatno nalikuje pokojnom Kralju popa Michaelu Jacksonu. Selfie je prikupio gotovo 110.000 lajkova i više od 6.000 komentara.

Blame it on the boogie 😼 pic.twitter.com/O7BTlKcFQw — lorun (@Lorunelisabeth) August 2, 2020

“Michael Jackson zove policiju iz raja jer mu je ukrala identitet”, “Svi smo pomislili isto”, “Gdje je Annie i je li OK?”, “Uplašena sam”, “Mislila sam da je umro prije desetak godina”, pisali su tviteraši, a oni kreativniji poslužili su se Jacksonovim stihovima i nasmijali tisuće ljudi.

wheres annie and is she okay ? — theo 🦦 (dm limit) (@l0vesicktheo) August 2, 2020

def not gonna say what I’m thinking cause I don’t wanna be startin somethin — nic (@nic65x) August 2, 2020

Srećom, Lorun nikome ne zamjera što ju ismijavaju na društvenim mrežama, već joj je sve simpatično. “Mislim da je sasvim jasno da izgledam kao Michael Jackson na toj fotki. Ljudi su to prihvatili, nasmijali se na moj račun pa sam sada poznata kao cura koja sliči Kralju popa. Urnebesno mi je što svi koriste moju fotku iz njegove stihove”, rekla je za Mirror.