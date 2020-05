[VIDEO] ZBOG ZAŠTITNE MASKE MU SLOMILI RUKU: Zaštitari su im rekli da moraju izaći iz trgovine, ali oni se s time nisu složili

Zaštitaru je slomljena ruka, a policiji je trebalo desetak dana da ih uhiti

Policija Los Angelesa objavila je snimku obračuna u tamošnjoj trgovini koji je završilo slomljenom rukom zaštitara, a sve zbog zaštitne maske.

U američkom San Fernandu, prvog svibnja dvojica mladića ušla su u Target. Zaštitari su ih upozorili kako je u trgovini obvezno nošenje zaštitne maske. Dok su ih pratili prema izlazu, jedan od mladića napao je zaštitara, a u prilično žestokoj tučnjavi koja je uslijedila, jednom od zaštita su slomili ruku.

Kako je objavila policija, mladići su izašli iz trgovine, no prošlog vikenda su uhićeni pod sumnjom za nanošenje teških tjelesnih ozlijeda. Policija je objavila i kako je riječ o 31-godišnjem Philipu Hamilton i 29-godišnjem Paulu Hamiltonu, no nisu pojasnili jesu li osumnjičeni u ikakvom srodstvu, no istaknuli su kako su po svemu sudeći beskućnici.