[VIDEO] UBOJICE RIBA, NEĆEŠ PROĆI: Bijesna žena napala ribiča i prijetila policijom

Ribič je objavio snimku bizarnog sukoba, a kolege su ga pohvalile koliko je ostao smiren

Ribič, koji redovito snima svoje podvige i objavljuje ih na profilu Shroom pecao je u veslačkom klubu Balmain u australskom Sydneyu, kad mu je prišla, po svemu sudeći, prilično nabrijana žena. „Zašto ste samo ubili tu ribu i bacili je unutra?”, bunila se i nije pomoglo što je ribič pokušao objasniti da ju nije ubio..

“Učinio si to. Vidjela sam te i riba sada pluta ovdje”, rekla je. Usprkos svadljivom nastupu žene, ribič je ostao smiren te i dalje pokušavao objasniti što se zbilo “Pokušao sam ju pustiti, ali nije puštala i nisam je ubio.” Ali to nije doprlo do žene koja uporno ponavlja;: “Jesi, jesi. Vidjela sam ju ovdje i mlatarala se uokolo. “Imaš skrovište. Mogu li vidjeti tvoju ribolovnu dozvolu, molim te?”

Znam pravila, mogu to raditi

Shroom, pokazuje nevjerojatno strpljenje i nastavlja : “Ništa loše nisam učinio, apsolutno ništa loše“, dodajući i kako naravno da ima dozvolu. “Znam pravila. Tako smijem puštati ribu.”, ističe, Tada joj je muškarac predložio da nazove Odjel primarne industrije Novog Južnog Walesa kako bi se požalio. Žena je rekla da hoće i nabrušeno dodala: “I policiju Hoću, jesam, ne brini zbog toga.”

Ribič je na internetu podijelio taj isječak gdje su ga kolege pohvalili jer je bio hladan kad se suočio s bijesnom ženom. Jedna osoba napisala je: “Neki ljudi to jednostavno ne shvaćaju. Dobro ste postupili – budite pristojni, neka zovu policiju ili što već. “Znali ste da ste u pravu, pa ste mogli nastaviti i pecati.”

Dok je netko drugi dodao: “Ti si to dobro izve. . Neki ljudi jednostavno nemaju pojma.” Prema internetskoj stranici Odjela za primarne industrije savezne države Novog Južnog Walesa, ‘Rekreacijski ribolov u luci nije zabranjen, ali se od ribara traži da slijede prehrambene smjernice o konzumaciji morskih plodova iz luke Sydney, rijeke Parramatta i drugih povezanih plimnih putova’. “Ribari također mogu nastaviti prakticirati i puštanje riba nakon ulova.”