VIDEO: Skoro poginuo zbog jako glupe ideje!

Kada netko ima jako glupu i opasnu ideju, hoćete li ga probati odgovoriti od iste, ili ćete pak primiti kameru u ruke i glupost zabilježiti kamerom? Prijatelj našeg ‘heroja’ odlučio se za drugu opciju.

Pokušati srušiti silos pomoću malja je neopisivo loša ideja, no to Bimzieja, kako se zove čovjek iz videa, nije spriječilo da to pokuša napraviti.

Nažalost, u svom naumu je i uspio, ali je jedva izvukao živu glavu. Ovu tragikomičnu snimku možete pogledati http://webcafe.net.hr/forwarduse/video/inner.html?select=201301070023503.