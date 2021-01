VIDEO KOJI NAJBOLJE OPISUJE HRVATSKI OBRAZOVNI SUSTAV: Učiti i završiti faks ili se učlaniti u stranku, pitanje je sad

Dok se neki studenti trude i ganjaju diplomu, drugi ganjaju članske iskaznice stranaka

Na hrvatskom dijelu Reddita osvanuo je duhoviti video koji najbolje opisuje dvojbu s kojom se susreće dio naših studenata – marljivo učiti i završiti fakultet ili krenuti lakšim putem, učlaniti se u stranku i dočepati se sigurnog posla.

“Hrvatski obrazovni sistem”, ime je isječka koji je oduševio tisuće korisnika.

Student medicine u agoniji je isključio prezentaciju, zatvorio teške udžbenike i bilježnice te pobacao papiriće i markere kako bi oslobodio stol za pristupnicu za članstvo u HDZ-u.

“Franjo se na nebu blaženo osmjehuje”, “A taj papir sam trebao ganjati”, “Why not both? Medicina plus HDZ je ubojita kombinacija, minimalno si ravnatelj bolnice, a imaš dobre šanse postat i ministar obrane!”, “Ovo, ali neironično”, “Uljepšao si mi dan s ovim”, samo su neki od komentara na video.