[VIDEO] KAJAKAŠICE SKORO ZAVRŠILE U USTIMA NAJVEĆEG SISAVCA: ‘Kit nam je prevrnuo čamac i doslovno mi se unosio u facu’

Na snimci izgleda kao da je kit progutao kajakašice, ali ih je zapravo samo prevrnuo

Kajakašice i prijateljice Julie McSorley i Liz Cottriel skoro su završile u ustima grbavog kita na centralnoj obali Kalifornije kada ih je na čamcu jedan od ovih sisavaca lansirao iz oceana i uhvatio dio čamca.

Cijeli incident je snimljen u ponedjeljak popodne na kalifornijskoj plaži Avila dok su djevojke promatrale kitove. Video pokazuje kako prijateljice sjede u kajaku te gledaju u kitove ispod površine, prenosi CTV News. Odjednom jedan od kitova izlazi i prevrće čamac.

Liz je za KMPH rekla da je u sebi mislila kako će odgurnuti kita i da je to bila vrlo čudna misao. “Mrtva sam, mislila sam da će sletjeti na mene. Iduće što znam jest da sam pod morem”, prepričala je djevojka. Kajakaši su svojim kolegicama priskočili u pomoć, a one su se srećom izvukle bez ozljeda. No, Julie je izgubila ključeve automobila.

“Vratili smo se do automobila, otresla sam košulju, a iz nje je ispala hrpa riba”, ispričala je Julie. Na snimci izgleda kao da je kit progutao kajakašice, ali ih je zapravo samo prevrnuo. “Kit mi se doslovno unosio u facu, doslovno me gurnuo”, prepričala je Liz.

Premda se grbavi kitovi uglavnom hrane malim ribama, djevojke su imale sreće. Ipak, riječ je o najvećim životinjama na zemlji. Promatračima kitova ovi sisavci su uvijek zanimljivi jer su aktivni na površini i često iskaču. Međutim, ne bi im se trebalo približavati.