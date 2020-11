[VIDEO] BIZARNA MOLITVA TRUMPOVE DUHOVNE SAVJETNICE: ‘Bože daj nam pobjedu, anđeli dolaze u ime Isusa iz Afrike!’

Prognoze i dosadašnji izbrojeni glasovi nikako ne idu u korist aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa te on najvjerojatnije neće osvojiti drugi mandat.

Od jučer je Trump krenuo s tužbama i optužbama da se dogodila prijevara na izborima i krađa pa je tako htio zaustaviti prebrojavanje glasova u Michiganu. Tražio je novo prebrojavanje u Wisconsinu i podigao je tužbu pred Vrhovnim sudom protiv Penssylvanije.

No, ni Trumpovi pristaše ne miruju, a jedna od njih je njegova duhovna savjetnica Paula White. Ova evangelistica je povela molitvu za koju smatra da će pomoći Trumpu u dobivanju glasova koji mu nedostaju za pobjedu.

Presidential spiritual adviser Paula White is currently leading an impassioned prayer service in an effort to secure Trump's reelection. pic.twitter.com/hCSRh84d6g

— Right Wing Watch (@RightWingWatch) November 5, 2020