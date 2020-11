VIČETE ‘UNO’ KADA DRŽITE POSLJEDNJU KARTU? Tvorci igre pojasnili su to pravilo i razbjesnili milijune vjernih igrača

Sigurni smo da ste se osobno uvjerili kako svatko slijedi svoja pravila kada je riječ o popularnoj kartaškoj igri Uno.

TVORCI POPULARNOG UNA OPET RAZBIJESNILI CIJELI SVIJET, ‘OTKRILI’ JOŠ JEDNO PRAVILO: E, pa izgleda da svi krivo igramo

Prošle godine tvorci igre su na službenom Twitteru pojasnili kako na onu zločestu +4 kartu ne možete baciti svoju +2 kartu tako da igrač poslije vas mora vući šest karata, čime su mnogima uništili djetinjstvo.

If someone puts down a +4 card, you must draw 4 and your turn is skipped. You can’t put down a +2 to make the next person Draw 6. We know you’ve tried it. #UNO pic.twitter.com/wOegca4r0h

— UNO (@realUNOgame) May 4, 2019