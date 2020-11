BATARELO TVITAO – ‘HRVATI ZA TRUMPA’, SAD SE SPRDAJU S NJIM: U komentarima ispod tweeta odvija se kompletan šou

Vice Batarelo, čelnik katoličke udruge ‘Vigilare’, na Twitteru je postao predmet sprdnje zbog objave o američkim predsjedničkim izborima.

“Hrvati za Trumpa”, tvitao je, ali u komentarima se malotko složio s njime.

“Misliš, Australci za Trumpa?”, “Nacionalisti balkanskih zemalja uz Trumpa. Kao i u prošlom stoljeću uz Adolfa. Slučajno?!”, “Samo gluplja Hrvatska”, “Govori u svoje ime”, “Ne svi Hrvati. Uvredljivo je što pišeš da svi Hrvati podržavaju tog čovjeka. To bi značilo da podržavamo rasizam, netoleranciju i glupost”, “Tko si ti da govoriš u moje ime?”, pisali su mu tviteraši.

Not all Croatians.. It's quite offensive that you write that all Croatian people support that man. That would mean that we support racism, intolerance and stupidity in general.

— Mijicaa (@miaboskovic) November 3, 2020